Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что посольство ЛНР в России будет открыто в июле.
"Есть там технические, скажем так, сложности. Думаю, что в июле месяце мы придём к решению этого вопроса", — цитирует его слова РИА Новости.
По словам главы ЛНР, дипломатическое представительство будет расположено в центре столицы России.
"Место хорошее. Безусловно, в центре", — заключил он.
К слову, открытие посольства ДНР в РФ намечается на конец июня — начало июля, отметил глава Республики Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы появятся площади в честь ДНР и ЛНР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.