Пасечник: посольство ЛНР в России будет открыто в июле

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что посольство ЛНР в России будет открыто в июле.

"Есть там технические, скажем так, сложности. Думаю, что в июле месяце мы придём к решению этого вопроса", — цитирует его слова РИА Новости.

По словам главы ЛНР, дипломатическое представительство будет расположено в центре столицы России.

"Место хорошее. Безусловно, в центре", — заключил он.

К слову, открытие посольства ДНР в РФ намечается на конец июня — начало июля, отметил глава Республики Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы появятся площади в честь ДНР и ЛНР.