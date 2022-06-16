Семён Гальперин: от трусливого врача мало толку для пациента

Минздрав обвинил врачей одной из российских больниц, работавшей два года в режиме ковидного госпиталя, в том, что остальные специалисты ушли в другие медучреждения. Чиновники требуют озвучить срочные меры по снижению уходящих потоков.

По словам докторов, чиновники попросту обвинили их в том, что пациенты перешли в другие лечебные учреждения. Но в больнице ещё даже не начали плановый приём. Об сами медики рассказали Общественной Службе Новостей.

Врачи боятся говорить, что это за больница и где она находится, но речь идёт о стационаре, в котором делались серьёзные операции и лечились люди со сложными заболеваниями.

Как лучше вести себя коллегам в такой ситуации, посоветовал Глава Лиги Защиты врачей Семён Гальперин. Он предложил просто "послать Минздрав подальше".

По его мнению, если врач трусливый, то это опасно, а толку от него для больного будет мало.

Гальперин добавил, что сейчас уже начались разборки на тему, кто виноват во всех бедах, возникших во время эпидемии. В пример он привёл дело крымских главврачей, закупивших средства защиты по завышенным ценам из-за паники.