Минздрав обвинил врачей одной из российских больниц, работавшей два года в режиме ковидного госпиталя, в том, что остальные специалисты ушли в другие медучреждения. Чиновники требуют озвучить срочные меры по снижению уходящих потоков.
По словам докторов, чиновники попросту обвинили их в том, что пациенты перешли в другие лечебные учреждения. Но в больнице ещё даже не начали плановый приём. Об сами медики рассказали Общественной Службе Новостей.
Врачи боятся говорить, что это за больница и где она находится, но речь идёт о стационаре, в котором делались серьёзные операции и лечились люди со сложными заболеваниями.
Как лучше вести себя коллегам в такой ситуации, посоветовал Глава Лиги Защиты врачей Семён Гальперин. Он предложил просто "послать Минздрав подальше".
По его мнению, если врач трусливый, то это опасно, а толку от него для больного будет мало.
Гальперин добавил, что сейчас уже начались разборки на тему, кто виноват во всех бедах, возникших во время эпидемии. В пример он привёл дело крымских главврачей, закупивших средства защиты по завышенным ценам из-за паники.
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