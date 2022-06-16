Мария Шукшина поддержала идею переименовать Волгоград в Сталинград

Мария Шукшина ратует за переименование города Волгоград в город Сталинград. Изменение исторического названия обозначено как нарушение Сталинской Конституции.

Обратное переименование города Волгоград инициировал совет Фонда "Русский Витязь". Фонд подготовил и направил в Верховный Суд РФ иск о признании незаконным Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 10.11.1961 "О переименовании Сталинградской области в Волгоградскую область и города Сталинграда в город Волгоград" как противоречащего Сталинской Конституции.

"Поскольку издание этого Указа сродни преступлению против человечества, сроки давности в этом случае применяться не должны. Теперь, когда мутная волна фашизма оплевывает социалистическое движение рабочего класса и смешивает с грязью демократические устремления лучших людей цивилизованного мира, новая Конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма, говорящим о том, что социализм и демократия непобедимы", — цитирует обращение активистов Мария Шукшина.

Инициатива преподносится как "восстановление исторической справедливости".

Ранее сообщалось, что центральный город Луганской Народной Республики вновь обрёл своё историческое название. Город, который долгое время носил имя одного из первых маршалов Советского Союза Климента Ворошилова, переименовали 9 мая, ровно на один день.