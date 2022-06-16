Журналиста вызвали на военные сборы за шутки над мэром Дальнегорска

Мэр Дальнегорска Александр Теребилов не смог выговорить слово денацификация. Журналисту, выложивший в Сеть видео с речью мэра, выписали повестку на военные сборы.

В День России журналист телеканала "Даль-ТВ" опубликовал видео, на котором глава города Дальнегорск безуспешно пытается произнести слово денацификация.

Мэр не оценил юмор представители СМИ, поэтому на следующий день лично принёс журналисту повестку на военные сборы. В редакцию Теребилов явился в сопровождении военкора.

Главу города, однако, ждало разочарование, так как журналиста не было на рабочем месте, так как он взял отпуск. Теребилов разыскивал дерзкого представителя СМИ по кабинетам, однако вынужден был уйти ни с чем.

Ранее Владимир Соловьёв отреагировал на рисунок, на котором ему отрубают голову. Картинка появилась в аккаунте главы Первоуральска Игоря Кабеца.