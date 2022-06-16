На ПМЭФ транслировали Навального* и Оксимирона: "Карма это или чьи-то приколы"

На Петербургский международный экономический форум "просочились" нежелательные фигуры. Гости форума могли полчаса лицезреть Алексея Навального* и слушать песню опального рэпера Оксимирона.

За событиями ПМЭФ внимательно следит Ксения Собчак. Его удивило то, что на форуме показывали личностей, которых не жалуют в России.

"Кстати, будете смеяться, но Навальный всё-таки поучаствовал на ПМЭФ. На стенде ТАССа есть информационный экран, на который выводят новости агентства. И, вот незадача, по словам моего подписчика, экран примерно на полчаса завис ровно на новости про перевод того-кого-нельзя-называть в другую колонию. Уж не знаю, карма это или чьи-то приколы, но смешно", — написала журналистка.

Казусы на следующий день проведения форума продолжились.

"На стенде VK играет опальный Оксимирон. Диверсия!" — поделилась Ксения наблюдениями.

Ранее сообщалось, что Алексея Навального* перевели из ИК-2 Петушинского района в ИК-6 во Владимирской области. Режим отбывания наказания у оппозиционера меняется с "общего" на "строгий".

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ