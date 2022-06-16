Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ

Иностранным гражданам, которые не уехали из РФ в пандемию из-за ограничений, предписано сделать это до 17 августа, если по закону не оформлено право жить и работать в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Въезд и выезд в разгар пандемии был ограничен из-за рисков усугубления ситуации с коронавирусом.

Правительство РФ 20 мая сняло ограничения в отношении Абхазии, Белоруссии, ДНР, Казахстана, КНР, ЛНР, Монголии, Украины и Южной Осетии.

"Гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в России разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа 2022 г.", — сказано в сообщении ведомства.

Также отмечено, что многие граждане Украины и ЛДНР ограничены в выезде из РФ. Они могут обратиться в органы МВД по вопросу продления срока временного пребывания на территории России, постановки на учёт по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание.