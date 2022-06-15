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Омбудсмен Ярославская: желание взять ребёнка из Донбасса должно быть осознанным

Общество

Московский уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская рассказала об устройство детей-сирот из Донбасса.

Омбудсмен Ярославская: желание взять ребёнка из Донбасса должно быть осознанным

Недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ детям из Донбасса. Ярославская сказала в беседе с argumenti.ru, что в течение последних пяти лет ситуация с сиротами изменилась в лучшую сторону. По её словам, россияне перестают бояться брать детей из детских домов. Однако она обеспокоена тем, что желание взять ребёнка из Донбасса может быть неким "патриотическим романтизмом".

"Знаете, я усматриваю в этом некий патриотический романтизм. И я бы хотела предостеречь людей от этого. Потому что, как мне кажется, ребёнок — независимо от того, какой он национальности и в какой стране родился — он ребёнок. Но это с одной стороны", — отметила Ярославская.

Омбудсмен напомнила, что перед тем, как взять ребёнка из детского дома, семье необходимо пройти школу приёмных родителей (ШПР). Однако, по её мнению, ШПР необходимо доработать и добавить блок для тех, кто хочет взять детей-сирот из Донбасса.

На сегодняшний момент в четырёх регионах России уже идёт процесс устройства детей из Донбасса. Однако человеку могут отказать во временной опеке, если ребёнку не понравится видеопаспорт семьи.

"Делается видеопаспорт семьи, его показывают ребёнку. <…> Если дети не захотят, никто их заставлять не будет. В случае же их согласия, дети проходят медицинское обследование, беседуют с психологами. И только после этого ребёнок в сопровождении взрослого переводится в российский регион, где он встречается на вокзале с приёмной семьёй", — рассказала Ярославская.

Всё это делается для того, чтобы максимально снизить риск психологической травматизации для детей. Ярославская рассказала, что в Москве проведена большая работа в сфере соцзащиты. Наравне с обязательной ШПР было создано около 30 семейных центров под ведомством департаментов соцзащиты.

"Туда может прийти любая семья. За любой помощью — юридической, психологической, за услугами медиатора при разводе. Там же с детками может позаниматься логопед", — рассказала омбудсмен.

Самой актуальной проблемой, с которой обращаются к уполномоченной по правам ребёнка, — устройство в детский сад. Следующей по значимости, по словам омбудсмена, идёт проблема отчуждения детей при разводах. Ярославская призывает родителей не разрывать ребёнка на части после распада семьи, а договариваться.

Омбудсмен также рассказала, что в Москве есть много пунктов для приёма гуманитарной помощи для детей Донбасса.

"Что касается того, в чём больше всего ощущается нехватка… Я бы особо отметила учебники на русском языке — вот их действительно катастрофически не хватает. <…> Кстати, хочу рукодельницам ещё одно направление подсказать — вещи для недоношенных деток. Их ни одно предприятие не шьёт и не вяжет, а это вопрос выживания для таких малышей. Мы узнавали — на Донбассе такие детки тоже есть", — рассказала уполномоченная.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Красовская
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