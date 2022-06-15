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В Ставрополье жалуются на нелегальных перевозчиков лежачих пациентов

Общество

Жители Ставрополя выразили возмущение незаконной деятельностью перевозчиков лежачих пациентов из больниц города.

В Ставрополье жалуются на нелегальных перевозчиков лежачих пациентов

Родственники больных отмечают, что цены на подобную услугу зашкаливают, а сам сервис вызывает недоумение и много вопросов.

Как пишет newstracker.ru, родные больных рассказывают, что по вызову приезжают "непонятные ободранные мужики" на переделанной машине, в которой крайне мало места отведено под каталку, и пациент при перевозке "бьётся головой об потолок". Сама каталка, по словам очевидцев, также очень ненадёжная, складывается под больным.

"Пришли двое мужчин, кинули как попало бабушку на "каталку", игнорируя наши просьбы не трясти и не поворачивать бабушку на правый бок. Привезли и выкинули, как будто это не человек", — рассказала родственница одной из пациенток.

Как выяснилось, подобных жалоб очень много, но всех их объединяет одно — деньги исполнители берут большие, в среднем от 3 до 15 тысяч рублей, никаких чеков об оплате не дают и лицензию на свою услуги показать отказываются.

В Министерстве по здравоохранению Ставропольского края пояснили, что организации по доставке людей не контролируются и не лицензируются ведомством. Тем не менее в Министерстве поручили провести с персоналом городской больницы беседу "о недопустимости таких действий сотрудниками".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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