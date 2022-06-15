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Футболист Денисов заявил, что готов на коленях просить Путина остановить СВО

Общество

Экс-капитан сборной РФ по футболу Игорь Денисов рассказал, как записал обращение к Владимиру Путину через несколько дней после начала спецоперации на Украине.

Футболист Денисов заявил, что готов на коленях просить Путина остановить СВО

Четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Игорь Денисов признался, что был шокирован тем, что произошло в России 24 февраля.

"Я готов был встать на колени перед ним, чтобы он всё это остановил”, — сказал Денисов, имея в виду лидера страны Владимира Путина.

Футболист высказался против СВО. Он рассказал, что обратился к президенту РФ на видео, однако ролик в СМИ отказались публиковать.

"Я, гордый парень… Что такое жизнь одного человека — какого-то Денисова?" — выразил спортcмен свою точку зрения в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Денисов назвал себя "простым русским парнем" и объяснил, что не собирается покидать родную страну, так как, по его словам, ему лучше жить в России в лесу, чем в Европе.

В начале июня легендарный бразильский футболист Пеле вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в 2017 году. Спортсмен попросил президента РФ остановить конфликт на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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