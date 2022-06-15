Футболист Денисов заявил, что готов на коленях просить Путина остановить СВО

Экс-капитан сборной РФ по футболу Игорь Денисов рассказал, как записал обращение к Владимиру Путину через несколько дней после начала спецоперации на Украине.

Четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Игорь Денисов признался, что был шокирован тем, что произошло в России 24 февраля.

"Я готов был встать на колени перед ним, чтобы он всё это остановил”, — сказал Денисов, имея в виду лидера страны Владимира Путина.

Футболист высказался против СВО. Он рассказал, что обратился к президенту РФ на видео, однако ролик в СМИ отказались публиковать.

"Я, гордый парень… Что такое жизнь одного человека — какого-то Денисова?" — выразил спортcмен свою точку зрения в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Денисов назвал себя "простым русским парнем" и объяснил, что не собирается покидать родную страну, так как, по его словам, ему лучше жить в России в лесу, чем в Европе.

В начале июня легендарный бразильский футболист Пеле вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в 2017 году. Спортсмен попросил президента РФ остановить конфликт на Украине.