Кадыров: слухи о проблемах со здоровьем у Путина – нелепая чушь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал "полной чушью" слухи о том, что президент РФ Владимир Путин якобы имеет проблемы со здоровьем.

Кадыров рассказал, что недавно разговаривал с Путиным по телефону, и заметил, насколько бодро и "по-командному" звучит его голос.

"Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент якобы имеет проблемы со здоровьем, ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", — сказал Кадыров.

В заключение глава Чечни пожелал Путину долгих лет жизни, и настоятельно посоветовал странам, распускающим подобные слухи о президенте, "закрыть свои рты", потому что потом им самим будет очень неловко искать оправдания и "отмазки".