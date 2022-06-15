Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал "полной чушью" слухи о том, что президент РФ Владимир Путин якобы имеет проблемы со здоровьем.
Кадыров рассказал, что недавно разговаривал с Путиным по телефону, и заметил, насколько бодро и "по-командному" звучит его голос.
"Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент якобы имеет проблемы со здоровьем, ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", — сказал Кадыров.
В заключение глава Чечни пожелал Путину долгих лет жизни, и настоятельно посоветовал странам, распускающим подобные слухи о президенте, "закрыть свои рты", потому что потом им самим будет очень неловко искать оправдания и "отмазки".
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