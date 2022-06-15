Психолог Леонов: у Зеленского нервный срыв и сильная зависимость от наркотиков

Тяжёлое психическое состояние президента Украины Владимира Зеленского уже нельзя скрыть.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Solenka. info сообщил психолог Аркадий Леонов.

Специалист отметил, что у лидера Незалежной имеются такие проблемы, как нервный срыв и сильная зависимость от наркотиков. Прежде чем стать президентом, он был успешным шоуменом, а людям, работающим в артистической среде, свойственны пагубные пристрастия. Связано это с тем, что они ведут неестественный образ жизни.

Леонов перечислил главные признаки зависимости Зеленского от психоактивных веществ: расширенные зрачки, рассеянный взгляд и частое облизывание губ.

Также украинский президент показывает стрессовое поведение — неспокойные руки и другие показатели, показывающие на то, что ему не по себе.

Нервный срыв у него произошел через месяц после вступления в должность, говорит эксперт. Ведь именно тогда "хозяева" показали ему, кто в действительности будет руководить страной. Но это никак его не оправдывает.

Сейчас Зеленскому срочно нужна помощь специалистов.