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Психолог Леонов: у Зеленского нервный срыв и сильная зависимость от наркотиков

Общество

Тяжёлое психическое состояние президента Украины Владимира Зеленского уже нельзя скрыть.

Психолог Леонов: у Зеленского нервный срыв и сильная зависимость от наркотиков

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Solenka. info сообщил психолог Аркадий Леонов.

Специалист отметил, что у лидера Незалежной имеются такие проблемы, как нервный срыв и сильная зависимость от наркотиков. Прежде чем стать президентом, он был успешным шоуменом, а людям, работающим в артистической среде, свойственны пагубные пристрастия. Связано это с тем, что они ведут неестественный образ жизни.

Леонов перечислил главные признаки зависимости Зеленского от психоактивных веществ: расширенные зрачки, рассеянный взгляд и частое облизывание губ.

Также украинский президент показывает стрессовое поведение — неспокойные руки и другие показатели, показывающие на то, что ему не по себе.

Нервный срыв у него произошел через месяц после вступления в должность, говорит эксперт. Ведь именно тогда "хозяева" показали ему, кто в действительности будет руководить страной. Но это никак его не оправдывает.

Сейчас Зеленскому срочно нужна помощь специалистов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
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