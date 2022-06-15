Киркоров отказался отвечать на вопрос СМИ о спецоперации на Украине

Филипп Киркоров на Петербургском международном экономическом форуме поспешил уйти от журналистов, которые атаковали его вопросами о спецоперации на Украине.

Король российской эстрады предпочёл промолчать и ретироваться, когда ему задали вопрос о ситуации на Украине.

Мария Шукшина высказалась о молчании Киркорова.

"Филипп Киркоров и вопрос про СВО на ПМЭФ. Вопрос и никакого ответа. Инвестиции веселее и интереснее. Про спецоперацию на Украине Киркоров молчит", — написала актриса под видео с певцом.

Ранее народный артист России объяснил, что он находится вне политики.

"То, что сейчас происходит, — это за гранью зла и добра. У меня нет соображений по поводу того, зачем вообще вовлекают артистов во все эти политические разборки. Главная миссия артистов — петь", — выражал своё мнение Киркоров.

У Филиппа Бедросовича один за другим отменяют концерты. Ксения Собчак считает, что это связано с тем, что певец вступил в полемику с Маргаритой Симоньян. Певец заступился за уехавшего в Израиль Максима Галкина.