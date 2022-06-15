Лишившейся пупка ростовчанке не разрешают присутствовать на медэкспертизе

Ростовчанке Марине Орловой во время эстетической операции вырезали пупок. Женщину такой результат не устроил. Она требует провести медицинскую экспертизу.

Жительница Ростова четыре года пытается выяснить, почему хирург принял решение вырезать ей пупок. Она считает, что медицинских показателей к проведению данной процедуры не было.

В апреле была назначена медицинская экспертиза, которая потребует три месяца.

"Меня вызывали к следователю, потребовались документы, необходимые для проведения экспертизы. Вместе со следователем отвезли их эксперту. Мне очень хотелось поговорить с экспертом, указать на важные факты и несостыковки. Но было очевидно, что эксперт не очень хотел со мной общаться", — цитирует слова Марины Орловой rostovgazeta.ru.

Она не верит в слова хирурга о том, что у неё обнаружили грыжу. Женщина подозревает, что хирургу, проводившему операцию, удастся уйти от ответственности.

"Если экспертиза не усмотрит важные факты, буду оспаривать её", — заявила Орлова.

В начале 2022 года главврача питерского медцентра задержали из-за гибели пациентов после обследования.