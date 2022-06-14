Мясников: Бандера видел Украину лишь в составе Третьего рейха

Комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям организовал тематический семинар: "Русофобия: из глубины веков — в наши дни".

Докладчик Александр Мясников там рассказал об истории происхождения русофобии, а также о противостоянии России и Европы на протяжении долгих лет. Историк особо остановился на одиозной личности, кумире нынешней Украины — националисте Степане Бандере, сообщает ИА SM-News.

"Бандера был назначен лейтенантом абвера. Есть соответствующие фотоматериалы. Сегодня во всех учебниках Незалежной пишут, что он первым провозгласил свободную Украину. Это правда. Но он назвал условие, о котором украинцы не подозревают: Украина может быть свободной лишь при одном условии — она должна войти в состав Третьего рейха под властью Гитлера", — рассказал Мясников.

По его словам, в случае победы фашистов во Второй мировой войне украинцам предстояло бы существовать под охраной немецких оккупантов. Однако про данный факт историки Украины предпочитают не говорить, подытожил публицист.