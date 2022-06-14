Пользователи восхитились смелостью порноактрисы, записавшую видео Зеленскому

Российская порноактриса Лола Тейлор призналась, что не ожидала такой бурной реакции после публикации видеообращения к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Девушка попросила президента Украины сдаться, а взамен предложила ему приятное "вознограждение".

В своих соцсетях актриса рассказала, что ей начали поступать и угрозы, и слова поддержки от интернет-пользователей. После получения угрожающих сообщений девушка попыталась представить ранее сказанное ею как нечто несерьёзное.

"Предлагаю забыть всем о моей шутке глупой. Бывает просто такое: ну вот просто ляпнешь. Ну ляпнула. И чего, теперь меня [ругать]?, — спросила Тейлор.

Тем не менее многие пользователи выразили актрисе свою поддержку за то, что она пытается урегулировать конфликт, просто по-своему. Они попросили её не переживать из-за замечаний недоброжелателей.

"Ты чего, серьезно переживаешь из-за этого? На каждый твой видос 500 ответов. Я вообще заорала. А ты молодец. Говоришь то, на что у других кишка будет тонка ляпнуть. Всей душой и сердцем поддерживаю тебя", — написала одна из поклонниц Тейлор.

13 июня порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя которой — Любовь Бушуева) предложила Зеленскому сдаться, пообещав ему ночь с ней в качестве вознограждения. Реакция украинского лидера на это предложение неизвестна.