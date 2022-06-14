Мизулина предостерегла граждан РФ от использования VPN

Директор Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина объяснила, почему россиянам опасно пользоваться VPN-сервисами.

Мизулина-младшая рассказала, что VPN и анонимайзеры — это плохо, так как ими пользуются преступники для того, чтобы проворачивать свои грязные дела в Сети.

Не стоит обольщаться, по словам сторонников суверенного интернета, по поводу бесплатных VPN, так как они воруют данные из устройства и могут заразить гаджет вирусами.

Те, кто думает, что VPN гарантирует анонимность, по словам Мизулиной, ошибаются, так как грамотный. специалист без труда отыщет цифровые следы.

Мизулина рассказала также, что на информационную войну против России ежедневно тратится около 25 млн долларов.

Ранее глава Лиги Безопасного Интернета обвинила Артемия Лебедева в реабилитации нацизма за слова про СССР.