Поклонская стала советником генпрокурора РФ

Экс- замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская проинформировала, что она назначена советником Генерального прокурора России.

"Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова", — написала она.

Также Поклонская сообщила, что в виду новой должности больше не будет вести социальные сети и публичную деятельность.

"Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом "О прокуратуре РФ", — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от занимаемой должности.