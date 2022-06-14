Экс- замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская проинформировала, что она назначена советником Генерального прокурора России.
"Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова", — написала она.
Также Поклонская сообщила, что в виду новой должности больше не будет вести социальные сети и публичную деятельность.
"Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом "О прокуратуре РФ", — отметила она.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от занимаемой должности.
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