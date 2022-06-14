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Поклонская стала советником генпрокурора РФ

Общество

Экс- замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская проинформировала, что она назначена советником Генерального прокурора России.

"Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова", — написала она.

Также Поклонская сообщила, что в виду новой должности больше не будет вести социальные сети и публичную деятельность.

"Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом "О прокуратуре РФ", — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от занимаемой должности.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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