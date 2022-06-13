В РФ могут отменить срок давности по преступлениям против россиян за рубежом

Парламентарии РФ предложили отменить срок давности по ряду преступлений, совершённых в отношении России или россиян за пределами родины. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью argumenti. ru.

Как объяснил сенатор, российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за преступления против РФ или её граждан, которые были совершены в других странах.

"Мои коллеги по комиссии предложили отменить срок давности по целому ряду таких статей. Преступник должен до последнего часа своей жизни понимать, что его ждёт суровое наказание за содеянное", — заявил Климов.