Парламентарии РФ предложили отменить срок давности по ряду преступлений, совершённых в отношении России или россиян за пределами родины. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью argumenti. ru.
Как объяснил сенатор, российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за преступления против РФ или её граждан, которые были совершены в других странах.
"Мои коллеги по комиссии предложили отменить срок давности по целому ряду таких статей. Преступник должен до последнего часа своей жизни понимать, что его ждёт суровое наказание за содеянное", — заявил Климов.
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