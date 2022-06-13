Кадыров дал кличку "Борз" питбулю с "Азовстали"

Главе Чечни Рамзану Кадырову передали питбуля, спасённого во время освобождения от украинских боевиков завода "Азовсталь" в Мариуполе. Пса в Грозный привёз волонтёр из Рязани Юрий Кованов.

Как рассказал Кованов, питбуль находился на заводе вместе с хозяйкой. После её сдачи в плен волонтёры нашли собаке новую семью в Чечне.

Пёс изначально имел кличку "Адольф", позднее стал Адидасом. Кадыров заявил, что назовёт его чеченским словом.

"Мы назовём его Борз, то есть Волк", — сказал руководитель северокавказской республики.