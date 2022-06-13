Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Германии выделят Gazprom Germania до 10 миллиардов евро
Мельник разозлил немцев претензиями насчёт нерадушного приёма украинцев
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Зеленский попросил у евреев США наступательное вооружение
Киев заявил о попытке эвакуации с комбината "Азов" в Северодонецке
Россиянка Касаткина оказала помощь украинской теннисистке на турнире в Берлине
В жилых домах Светлодарска обнаружены цеха по производству беспилотников для ВСУ
В городе Золотое ВС РФ взяли в котёл украинский гарнизон
Ударом крылатых ракет ВС РФ уничтожен арсенал вооружения ВСУ в Прилуках

Кадыров дал кличку "Борз" питбулю с "Азовстали"

Общество

Главе Чечни Рамзану Кадырову передали питбуля, спасённого во время освобождения от украинских боевиков завода "Азовсталь" в Мариуполе. Пса в Грозный привёз волонтёр из Рязани Юрий Кованов.

Как рассказал Кованов, питбуль находился на заводе вместе с хозяйкой. После её сдачи в плен волонтёры нашли собаке новую семью в Чечне.

Пёс изначально имел кличку "Адольф", позднее стал Адидасом. Кадыров заявил, что назовёт его чеченским словом.

"Мы назовём его Борз, то есть Волк", — сказал руководитель северокавказской республики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Новости Украины
В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору

В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором. 

В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Силовые структуры
Мирошник: ВКС России одним ударом уничтожили "ошмётки "Азова"* в Приволье
Силовые структуры
Киев: если Путин победит, "потешные войска" ЕС не остановят союз РФ и Украины
Кедми: прямой конфликт между Россией и США начнётся с ядерного удара по Штатам
Мир. Новости мира
Кедми: прямой конфликт между Россией и США начнётся с ядерного удара по Штатам
Последние материалы
Массированная бомбардировка ВСУ "тыловых" районов Донецка
Петр I был бы доволен? Смольный "не видит" трещин на зданиях Петербурга
Кадыров дал кличку "Борз" питбулю с "Азовстали"
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Зеленский попросил у евреев США наступательное вооружение
Киев заявил о попытке эвакуации с комбината "Азов" в Северодонецке
Россиянка Касаткина оказала помощь украинской теннисистке на турнире в Берлине
В жилых домах Светлодарска обнаружены цеха по производству беспилотников для ВСУ
В городе Золотое ВС РФ взяли в котёл украинский гарнизон
Ударом крылатых ракет ВС РФ уничтожен арсенал вооружения ВСУ в Прилуках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников