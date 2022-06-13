Россиянка Касаткина оказала помощь украинской теннисистке на турнире в Берлине

Российская теннисистка Дарья Касаткина оказала помощь сопернице из Украины Ангелине Калининой, которая получила травму во время матча.

Инцидент произошёл в Берлине в хоте второго сета местного турнира, когда Калинина подвернула ногу. Она присела и не могла подняться, после чего к ней с пакетом льда подбежала Касаткина.

Касаткина — первая ракетка России. Матч против Калининой на турнире в Германии завершился в её пользу в трёх сетах. Россиянка прошла во второй круг соревнований.