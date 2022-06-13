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Михалков об эмигрировавших артистах: "Это враги"

Общество

Режиссёр Никита Михалков в программе "Москва. Кремль. Путин" назвал врагами знаменитостей, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине.

Михалков об эмигрировавших артистах: "Это враги"

Михалков в очередной раз упрекнул звёзд, уехавших за рубеж в трудный для родины момент.

"Тот, кто подводит, это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!", — сказал режиссёр.

Обладатель кинопремии "Оскар" уверен, что два десятка лет Россия "отползала от края пропасти". Он уверен, что страна дошла до предела, "когда или рождается заново, или нет".

"Отступать некуда. То, что с нами хотят сделать — это происходит веками", — выразил своё мнение Михалков.

Ранее Станислав Садальский скептически отнёсся к рассказу Никиты Михалкова о том, что его предки занимали высокую должность в династии Романовых. Он вспомнил, что ранее эта история звучала иначе.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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