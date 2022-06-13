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Кушанашвили заявил, что Аллегрова призналась в верности и Симоньян, и Пугачёвой

Общество

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что Ирина Аллегрова сначала выразила слова преданности Маргарите Симоньян, а потом то же самое проделала с Аллой Пугачёвой.

Кушанашвили заявил, что Аллегрова призналась в верности и Симоньян, и Пугачёвой

Кушанашвили считает, что Аллегрова работает на "два фронта". Звезда ТВ не стал выдавать свои источники, однако с уверенностью заявил, что "шальная императрица" российской эстрады решила поддержать сразу две противоборствующие стороны.

"Маргарита говорит, что ей позвонила Аллегорова и сказала: "Я с вами, а не с теми". Что имела ввиду Аллегрова я не знаю, но Симоньян уверена, что она с настоящими патриотами, а не с теми", — сказал телеведущий.

Далее шоумен поведал, что на этом признания 70-летней певицы не ограничились.

"Маргарита не знает, что что через пять минут после разговора с ней Ирина позвонила Алле Пугачёвой и сказала ровно те же слова", — объяснил Кушанашвили.

Ранее Глава RT Маргарита Симоньян рассказала о своём телефонном разговоре с Ириной Аллегровой. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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