Садальский сравнил Галкина и министра туризма Израиля: "Кто круче?"

Станислав Садальский опубликовал два снимка. Он призвал аудиторию дать оценку Максиму Галкину и министру туризма Израиля Константину Развозову.

Максим Галкин опубликовал фото с израильтянского пляжа.

"Кубиков ещё нет, шарики наметились", — подписал снимок шоумен.

Мария Шукшина, оценив видео с концерта шоумена, заявила, что Галкин "наел пузико".

Тему продолжил Станислав Садальский.

"Слева на израильском пляже Максим Галкин, справа — министр туризма Израиля Константин Развозов… А кто круче? Константин Развозов — известный в стране политик и спортсмен, активно защищающий интересы русскоязычных израильтян, или Максим", — задался вопросом заслуженный артист РСФСР.

Ранее Садальский подверг сомнению рассказ Никиты Михалкова о том, что предки режиссёра состояли на службе у Михаила Романова.