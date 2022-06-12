Станислав Садальский опубликовал два снимка. Он призвал аудиторию дать оценку Максиму Галкину и министру туризма Израиля Константину Развозову.
Максим Галкин опубликовал фото с израильтянского пляжа.
"Кубиков ещё нет, шарики наметились", — подписал снимок шоумен.
Мария Шукшина, оценив видео с концерта шоумена, заявила, что Галкин "наел пузико".
Тему продолжил Станислав Садальский.
"Слева на израильском пляже Максим Галкин, справа — министр туризма Израиля Константин Развозов… А кто круче? Константин Развозов — известный в стране политик и спортсмен, активно защищающий интересы русскоязычных израильтян, или Максим", — задался вопросом заслуженный артист РСФСР.
Ранее Садальский подверг сомнению рассказ Никиты Михалкова о том, что предки режиссёра состояли на службе у Михаила Романова.
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