Макаревич признался, что голосовал за Медведева: "Мне совершенно не стыдно"

Солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, как он радовался победе Дмитрия Медведева на выборах.

68-летний музыкант, который резко критикует спецоперацию на Украине, вспомнил, что в 2008 году поверил в Дмитрия Медведева, поэтому не посчитал зазорным для себя дать концерт в поддержку президента РФ.

Лидер "Машины времени" признался, что возлагал на Дмитрия Анатольевича большие надежды. Он объяснил, что был не одинок в своих политических симпатиях к новому главе страны. По этой причине он без колебаний выступил в поддержку Медведева.

"Буквально за несколько дней до этого мне позвонил Костя Эрнст и сказал: "Если не вы, то кто? Ты же хотел, чтобы Медведев был президентом. Вот его и выбрали". Я подумал — ну, правда, что здесь плохого? Я действительно хотел, чтобы он был президентом, и он победил. И мы абсолютно с чистым сердцем вышли и сыграли в его поддержку. Мне совершенно не стыдно за эту историю", — сказал Макаревич.

Музыкант вспомнил, как Медведев не отказал ему в финансовой помощи, дав денег на проведение фестиваля "Сотворение мира" в Казани, который был признан лучшим фестивалем Европы.

Ранее Олег Газманов раскритиковал своих коллег, которые покинули Россию в сложный для страны момент. Особенно исполнитель хита "Есаул" негодует из-за поведения Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова, которые, по его мнению, "гадят" за рубежом.