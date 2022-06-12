Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Разведдозоры "Отважных" обеспечивают наступление ВС РФ к Славянску
Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ
Генсек НАТО о допустимости территориальных уступок Украины: "Мир возможен"
Собчак о словах Путина: "Троллинг Михалкова высшего уровня"
Шольц заявил, что Россия больше не является надежным экономическим партнером
В Греции опубликовали свидетельства преступлений нацбата "Азов"* в Мариуполе
Швеция запретила компании Tetra Pak работать в России
Британский наёмник уничтожен в боях за Северодонецк
В Швеции установили мусорные баки с "сексуальным характером"

Садальский о звезде Героя Михалкова: "Надеюсь, награжденцы не рванут в Израиль"

Общество

Станислав Садальский скептически отнёсся к рассказу Никиты Михалкова о том, что его предки занимали высокую должность в династии Романовых. Он вспомнил, что ранее эта история звучала иначе.

Садальский о звезде Героя Михалкова: "Надеюсь, награжденцы не рванут в Израиль"

В День России президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле звезду Героя труда Никите Михалкову. На новость отреагировал Станислав Садальский. Он поздравил режиссёра с очередной наградой.

"Только удивляет неправда и переписывание семейного древа Михалковых. Раньше прапрапрапрадед был постельничим у Царя — рассказывал сам Никита. Во всех описаниях этой должности говорится, что в обязанности постельничего входило следить за чистотой и убранством царской спальни. И, наконец, самое главное, постельничий оставался в спальне царя на всю ночь", — написал заслуженный артист РСФСР.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что история трансформировалась.

"Сегодня при награждении звездой Героя его предок стал вдруг хранителем царской печати. Фантазёр, я тебя называю фантазёр…", — поделился своим мнением актёр.

Садальский выразил надежду на то, "что новые награжденцы не рванут в Израиль, в Чехию, в Италию следом за старыми награжденцами".

Ранее Ксения Собчак назвала речь Путина на награждении режиссёра "троллингом Михалкова высшего уровня".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Новости Украины
В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору

В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором. 

В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору
Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал
Мир. Новости мира
Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал
Мир. Новости мира
Порошенко похвастался новым чудо-оружием, созданным на его деньги
Силовые структуры
Сладков: арестованный генерал СБУ Буданов даст важную стратегическую информацию
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Силовые структуры
Киев: если Путин победит, "потешные войска" ЕС не остановят союз РФ и Украины
Силовые структуры
Мирошник: ВКС России одним ударом уничтожили "ошмётки "Азова"* в Приволье
Леонков: ВС РФ сосредотачивают войска на Херсонском направлении СВО
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ сосредотачивают войска на Херсонском направлении СВО
Последние материалы
Собчак о словах Путина: "Троллинг Михалкова высшего уровня"
Шольц заявил, что Россия больше не является надежным экономическим партнером
В Греции опубликовали свидетельства преступлений нацбата "Азов"* в Мариуполе
Швеция запретила компании Tetra Pak работать в России
Британский наёмник уничтожен в боях за Северодонецк
В Швеции установили мусорные баки с "сексуальным характером"
Daily Express: США и ЕС совершают ошибку, недооценивая экономическую силу России
Москалькова: родные украинских пленных просят не возвращать их
Захарова: заявление Сикорского о ядерном оружии ставит жителей Польши под удар
Читатели Bild раскритиковали Шольца: "Теперь он простит Киеву все унижения"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников