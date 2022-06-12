Станислав Садальский скептически отнёсся к рассказу Никиты Михалкова о том, что его предки занимали высокую должность в династии Романовых. Он вспомнил, что ранее эта история звучала иначе.
В День России президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле звезду Героя труда Никите Михалкову. На новость отреагировал Станислав Садальский. Он поздравил режиссёра с очередной наградой.
"Только удивляет неправда и переписывание семейного древа Михалковых. Раньше прапрапрапрадед был постельничим у Царя — рассказывал сам Никита. Во всех описаниях этой должности говорится, что в обязанности постельничего входило следить за чистотой и убранством царской спальни. И, наконец, самое главное, постельничий оставался в спальне царя на всю ночь", — написал заслуженный артист РСФСР.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что история трансформировалась.
"Сегодня при награждении звездой Героя его предок стал вдруг хранителем царской печати. Фантазёр, я тебя называю фантазёр…", — поделился своим мнением актёр.
Садальский выразил надежду на то, "что новые награжденцы не рванут в Израиль, в Чехию, в Италию следом за старыми награжденцами".
Ранее Ксения Собчак назвала речь Путина на награждении режиссёра "троллингом Михалкова высшего уровня".
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