Садальский о звезде Героя Михалкова: "Надеюсь, награжденцы не рванут в Израиль"

Станислав Садальский скептически отнёсся к рассказу Никиты Михалкова о том, что его предки занимали высокую должность в династии Романовых. Он вспомнил, что ранее эта история звучала иначе.

В День России президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле звезду Героя труда Никите Михалкову. На новость отреагировал Станислав Садальский. Он поздравил режиссёра с очередной наградой.

"Только удивляет неправда и переписывание семейного древа Михалковых. Раньше прапрапрапрадед был постельничим у Царя — рассказывал сам Никита. Во всех описаниях этой должности говорится, что в обязанности постельничего входило следить за чистотой и убранством царской спальни. И, наконец, самое главное, постельничий оставался в спальне царя на всю ночь", — написал заслуженный артист РСФСР.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что история трансформировалась.

"Сегодня при награждении звездой Героя его предок стал вдруг хранителем царской печати. Фантазёр, я тебя называю фантазёр…", — поделился своим мнением актёр.

Садальский выразил надежду на то, "что новые награжденцы не рванут в Израиль, в Чехию, в Италию следом за старыми награжденцами".

Ранее Ксения Собчак назвала речь Путина на награждении режиссёра "троллингом Михалкова высшего уровня".