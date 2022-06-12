В Швеции установили мусорные баки с "сексуальным характером"

В шведском городке Мальмё на мосту Давидсхаллсброн установили два мусорных бака с громкоговорителями, из которых звучат фразы сексуального характера каждый раз, когда открывается крышка бака, сообщает AFP.

По задумке коммунальщиков такие баки заставят прохожих выбрасывать мусор не на землю, а в специально предназначенное для него место.

Видимо, мусорная проблема остро стоит для этой страны Европы. Ранее Pravda.Ru писала о том, что украинские беженцы всего за несколько недель превратили лучшие города Европы в самые настоящие свинюшники, оставляя после себя в парках и скверах тонны мусора.