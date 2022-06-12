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Галкин высказался о родине в День России: "Детей выстраивают буквой Z"

Общество

Максим Галкин сравнил Россию, которую он любит и Россию, которая его пугает. Он ужаснулся деградации семейства Шукшиных и заявлениям Никиты Михалкова.

Галкин высказался о родине в День России: "Детей выстраивают буквой Z"

Максим Галкин поэтично описал свою родину, которую он себе рисует с крыжовником, подмосковной электричкой, рыбалкой и скрипом половиц на старой даче.

Свои мысли он сопроводил красивым видео, на котором Алла Пугачёва играет с детьми на фоне живописного российского пейзажа.

Родина для юмориста это ещё и люди.

"Это Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов, Это Чулпан Хаматова в "Грозе" Островского. Это "Калина красная" Василия Шукшина", — написал шоумен.

Эту родину пародист противопоставляет другой России, которая в его глазах выглядит малопривлекательной.

"Но есть ещё и другая Россия, в которой выгоняли Сахарова с трибуны, в которой убили отца Александра Меня, в которой Шукшин — это теперь про дележку квартир в эфире, а Михалков рассказывает о заражённых птицах из Украины", — перечислил супруг Аллы Пугачёвой вещи, которые ему не нравятся.

Ему не по душе Россия в своих новых проявлениях.

"Та Россия, в которой пытались сравнять с землёй Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z", — выразил своё мнение артист.

Ранее Максим Галкин жёстко ответил тем, кто его критикует. Шоумен заверил, что "ни одним словом не облил грязью свою родную любимую Россию".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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