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Газманов обрушился на Макаревича и Гребенщикова: "Точно не прощу"

Общество

Олег Газманов негодует из-за того, что артисты покинули Россию в сложный для страны момент. Он разделил уехавших коллег на два сорта.

Газманов обрушился на Макаревича и Гребенщикова: "Точно не прощу"

Исполнитель хита "Есаул" объяснил, что некоторые знаменитости уехали и молчат, а другие после отъезда за рубеж "начинает оттуда гадить". Газманов признался, что поведение и тех и других он не одобряет и вряд ли сможет простить своих эмигрировавших за границу коллег.

"Некоторых точно не прощу. Макаревича, например, Гребенщикова. Это просто предатели. Как их можно простить, если в это время ребята молодые жизни отдают за родину?! Ну как?! — задаётся вопросом Газманов.

Народный артист России уверен, что во время проведения спецоперации на Украине критиковать правительство РФ нельзя, так как страна разбирается с внешними проблемами.

Ранее Газманов укорил эмигрировавшую в Латвию Чулпан Хаматову. Он отметил, что ему одновременно и жалко и гадко.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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