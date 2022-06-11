Газманов обрушился на Макаревича и Гребенщикова: "Точно не прощу"

Олег Газманов негодует из-за того, что артисты покинули Россию в сложный для страны момент. Он разделил уехавших коллег на два сорта.

Исполнитель хита "Есаул" объяснил, что некоторые знаменитости уехали и молчат, а другие после отъезда за рубеж "начинает оттуда гадить". Газманов признался, что поведение и тех и других он не одобряет и вряд ли сможет простить своих эмигрировавших за границу коллег.

"Некоторых точно не прощу. Макаревича, например, Гребенщикова. Это просто предатели. Как их можно простить, если в это время ребята молодые жизни отдают за родину?! Ну как?! — задаётся вопросом Газманов.

Народный артист России уверен, что во время проведения спецоперации на Украине критиковать правительство РФ нельзя, так как страна разбирается с внешними проблемами.

Ранее Газманов укорил эмигрировавшую в Латвию Чулпан Хаматову. Он отметил, что ему одновременно и жалко и гадко.