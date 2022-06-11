Хаматова рассказала, как к ней относятся за рубежом: "Не плюют ли мне в лицо"

Переехавшая в Латвию Чулпан Хаматова рассказала, какого ей жить за рубежом.

Народная артистка России выразила своё несогласие со спецоперацией на Украине, поэтому решила эмигрировать за рубеж, уволившись из театра "Современник".

Хаматова уверила, что люди за границей не испытывают к ней ненависти.

"Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то что не плюют — предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то что агрессии", — рассказала актриса.

Чулпан отметила, что в Латвии чувствует себя как дома.

Ранее Олег Газманов отчитал эмигрировавшую Чулпан Хаматову. Он посоветовал бегущим из страны артистам не выражать своё несогласие с позицией РФ, а жить за границей молча.