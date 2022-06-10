Женщина забита до смерти за «колдовство»

55-летняя женщина была избита до смерти в районе Лохардага города Джаркханд по обвинению в колдовстве, сообщила полиция в пятницу.

Пять человек умерли в деревне Ганешпур в районе полицейского участка Серенгдааг в Индии с января из-за какой-то болезни, и жители деревни заявили, что в смерти виновата женщина.

По словам полиции, ее избивали палками до последнего вздоха. По их словам, ее тело было затем засунуто в мешок и брошено в водопад Дхардария в районе полицейского участка Снеха.

Тело было обнаружено полицией в пятницу. По данным полиции, по делу об убийстве задержаны 30 человек.