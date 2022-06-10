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Собчак о внесении её в список иноагентов: "Что с меня взять?"

Общество

Ксения Собчак подробно рассказала, за что в России можно получить статус иноагента. Общественный деятель Александр Ионов объяснил, что Собчак всё ещё проверяют.

Собчак о внесении её в список иноагентов: "Что с меня взять?"

Ионов ознакомился с новостями о Ксении Собчак. Он заверил, что про звезду ТВ и интернета никто не забыл, поэтому всё может решиться не в пользу журналистки.

"В СМИ заявили, что я где-то высказался по признанию ее иностранным агентом в конце мая. Я очень хорошо помню это интервью и в нем было сказано, что проверка Собчак и редакции Осторожно новости будет завершена в конце мая или начала июня", — написал инициативный общественник.

Ионов объяснил, что те, кто считает, что Собчак избежала участи быть внесённой в список иноагентов, ошибаются.

"Но кто-то радостно пытается сейчас девальвировать усилия нашего комитета и внушить обществу, что все с Ксенией Анатольевной законченно, но увы это не так, мы ещё даже не дописали обращение в Минюст так как продолжаем обрабатывать данные", — заверил инициатор проверки.

Журналистка отреагировала на пост Ионова.

"Ну вы и медленные, ребята. Хотя что вам с меня взять? С Yoola не работала, на Эхе тоже, даже Потанин мне грант не давал, но вы ведь найдете до чего до****, верю в вас", — написала Ксения.

Ранее журналистка призналась, что "с замиранием сердца" ждёт новые списки с иноагентами, которые по традиции приходят в пятницу.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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