Депутат Хамзаев призвал арестовать всё имущество "мерзавца" Невзорова*

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал журналиста Александра Невзорова* "мерзавцем" и призвал арестовать всё его имущество, а не только дачу. По мнению политика, такие "предатели" больше всего опасаются потерять свои яхты и виллы.

"Многие из таких предателей будут и дальше отсиживаться за границей, и самый страшный для них удар — лишится всего того, ради чего они готовы продать даже Родину — вилл, дворцов, яхт. Как в случае с Невзоровым*. Нужно арестовать всё имущество этого мерзавца", — заявил Хамзаев.

В пятницу стало известно, что суд в Москве ещё в мае в качестве обеспечительной меры арестовал дачу Невзорова* в Петербурге.

Признанный СМИ-иноагентом Невзоров* проходит по уголовному делу о дискредитации ВС России. Ранее он опубликовал в соцсетях ложную информацию об умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе. В настоящее время журналист находится в Израиле.

* включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.