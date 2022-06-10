Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал журналиста Александра Невзорова* "мерзавцем" и призвал арестовать всё его имущество, а не только дачу. По мнению политика, такие "предатели" больше всего опасаются потерять свои яхты и виллы.
"Многие из таких предателей будут и дальше отсиживаться за границей, и самый страшный для них удар — лишится всего того, ради чего они готовы продать даже Родину — вилл, дворцов, яхт. Как в случае с Невзоровым*. Нужно арестовать всё имущество этого мерзавца", — заявил Хамзаев.
В пятницу стало известно, что суд в Москве ещё в мае в качестве обеспечительной меры арестовал дачу Невзорова* в Петербурге.
Признанный СМИ-иноагентом Невзоров* проходит по уголовному делу о дискредитации ВС России. Ранее он опубликовал в соцсетях ложную информацию об умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе. В настоящее время журналист находится в Израиле.
* включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.