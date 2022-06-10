Политолог призвал россиян перестать "насильственно коверкать" русский язык

Россиянам пора перестать "коверкать" свой язык иностранными словами и осмыслить культурный код. Об этом в беседе с ФАН заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя инициативу Госдумы о запрете вывесок на иностранных языках.

"Столько иностранных слов, что прямо обидно за то, что мы так насильственно коверкаем собственный язык", — сказал он.

По словам эксперта, президент РФ Владимир Путин смог показать россиянам, что они живут лучше, чем Запад. Поэтому вестернизация России не нужна, особенно, учитывая богатство русской культуры, полагает он.

"Коллективный Запад сегодня помогает нам осмыслить себя, свой ценностный, социально-культурный код. Мы — сила, наш президент нам смог показать. Оказывается, мы сейчас живем лучше, чем весь Запад, который против нас ополчился", — подчеркнул Кошкин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатами разработан проект закона, предполагающий введение запрета на размещения рекламных баннеров и других вывесок на иностранных языках.