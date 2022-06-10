Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юрист Бэкман: США фабрикуют обвинения против граждан РФ по готовому списку
Британский министр: Лондон и Киев работают над освобождением наёмников в ДНР
Британец Аслин рассказал об отсутствии украиноязычных в ВСУ
Sohu: Киев начал паниковать из-за необычного поведения Байдена
Капитан ВСУ Корнюхин: я сдался добровольно, чтобы спасти много жизней
Сирия приостанавливает полеты из аэропорта Дамаска после удара Израиля
Литовцы оценили призыв депутата Малдейкиса вернуть Литве Смоленск
МИД РФ: Реакция Лондона на приговор британским наёмникам доходит до истерики
Липовой: "Более 60% ранений жители ДНР получают от иностранных снайперов"

Политолог призвал россиян перестать "насильственно коверкать" русский язык

Общество

Россиянам пора перестать "коверкать" свой язык иностранными словами и осмыслить культурный код. Об этом в беседе с ФАН заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя инициативу Госдумы о запрете вывесок на иностранных языках.

Политолог призвал россиян перестать "насильственно коверкать" русский язык

"Столько иностранных слов, что прямо обидно за то, что мы так насильственно коверкаем собственный язык", — сказал он.

По словам эксперта, президент РФ Владимир Путин смог показать россиянам, что они живут лучше, чем Запад. Поэтому вестернизация России не нужна, особенно, учитывая богатство русской культуры, полагает он.

"Коллективный Запад сегодня помогает нам осмыслить себя, свой ценностный, социально-культурный код. Мы — сила, наш президент нам смог показать. Оказывается, мы сейчас живем лучше, чем весь Запад, который против нас ополчился", — подчеркнул Кошкин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатами разработан проект закона, предполагающий введение запрета на размещения рекламных баннеров и других вывесок на иностранных языках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Мир. Новости мира
Беженка с Украины пообещала разгромить берлинское кафе "Россия"
Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Мир. Новости мира
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Последние материалы
Британец Аслин рассказал об отсутствии украиноязычных в ВСУ
Sohu: Киев начал паниковать из-за необычного поведения Байдена
Капитан ВСУ Корнюхин: я сдался добровольно, чтобы спасти много жизней
Сирия приостанавливает полеты из аэропорта Дамаска после удара Израиля
Литовцы оценили призыв депутата Малдейкиса вернуть Литве Смоленск
МИД РФ: Реакция Лондона на приговор британским наёмникам доходит до истерики
Липовой: "Более 60% ранений жители ДНР получают от иностранных снайперов"
Ракеты РФ из Никарагуа будут накрывать пол-Америки
Смольный доверит развитие туркластера в "Горской" зятю Беглова
Свадьбы после 22.00 запрещены в Пакистане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников