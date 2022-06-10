В Германии предрекли сложные осень и зиму с точки зрения энергетики

Глава Минэкономики Германии предупредил граждан о непростой зиме. Трудности возникнут в вопросах энергетики.

В ФРГ готовятся к энергетическому кризису. В стране ждут "сложную осень" и "сложную зиму".

Чтобы справиться с непростой ситуацией, правительство ФРГ планирует наладить работу старых угольных и мазутных теплоэлектростанций. Такие меры станут нужны, если страна будет испытывать дефицит газа.

Ранее в Госдуме РФ сочли политической игрой, которая не подкреплена экономическим анализом, планы Берлина отказаться от нефти из России.