Глава Минэкономики Германии предупредил граждан о непростой зиме. Трудности возникнут в вопросах энергетики.
В ФРГ готовятся к энергетическому кризису. В стране ждут "сложную осень" и "сложную зиму".
Чтобы справиться с непростой ситуацией, правительство ФРГ планирует наладить работу старых угольных и мазутных теплоэлектростанций. Такие меры станут нужны, если страна будет испытывать дефицит газа.
Ранее в Госдуме РФ сочли политической игрой, которая не подкреплена экономическим анализом, планы Берлина отказаться от нефти из России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.