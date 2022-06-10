Вуз в Дагестане без экзаменов примет на обучение детей участников спецоперации

Власти Дагестана освободили детей военнослужащих, участвующих в спецоперации в Донбассе, от вступительных экзаменов при поступлении в региональный госуниверситет народного хозяйства. Также им будет назначена дополнительная стипендия, сообщает администрация главы республики.

"Дети военнослужащих, участвующих в спецоперации, смогут без вступительных испытаний начать обучение в Дагестанском государственном университете народного хозяйства", — говорится в сообщении.

По данным администрации, по каждому направлению подготовки в вузе 10 процентов мест будут отведены для обучения детей погибших или получивших ранения участников спецоперации. Соответствующие расходы взял на себя республиканский бюджет.

Кроме того, эти студенты будут получать ежемесячную стипендию в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.