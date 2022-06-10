Симоньян объяснила, что такое крах экономики: "Через 10 лет будет жить лучше"

Маргарита Симоньян поделилась подробным анализом того, что было названо "раз***** экономика". Журналистка опубликовала пост, в котором разъясняется, для чего РФ пошла на риски.

Глава RT сделала репост записи Телеграм-канала "Беспощадный пиарщик". В нём отвечают на вопрос некой Любы, которая не понимает, для чего нужно было "раз**** экономику", если жить лучше мы станем только через 10 лет.

"Взимание процентов по долларовым счетам, отключение Нетфликса и ребрендинг Макдональдса — это не раз***** экономика, девочки", — гласит объяснение.

Далее приводится описание тяжёлой жизни среднестатистического россиянина, который не может позволить себе на ужин мясо и еле доживает до следующей зарплаты. Такой человек не знаком с известными брендами.

"Раз**** экономика — это когда вы вместо сумки носите пакет. И пакеты ещё различаются по степени модности… Раз**** экономика — когда на машину вся семья копит 10 лет, на холодильник и телевизор по году", — поясняют авторы Телеграм-канала.

Выводы из этого делаются такие, что человек в раю превращается в скотину, поэтому правильно, что "эту скотину из рая изгнали".

"Устроили **** храм из демократии 90-х", — говорится в посте.

Напоминают в публикации и об обещании президента РФ.

"Владимир Владимирович Путин сказал, что Россия через 10 лет будет жить лучше, чем сейчас", — гласит объяснение.

Ранее Маргарита Симоньян упрекнула жителей Польши. Глава RT уверена, что если бы Польша входила в состав Российской Империи, то поляки не испытывали бы дефицит хвороста.