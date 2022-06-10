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Дмитрий Рогозин увидел преимущество в технологической "дикости" страны

Общество

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уверен, что увлечение техническим прогрессом поставит западную цивилизацию на колени.

Дмитрий Рогозин увидел преимущество в технологической "дикости" страны

Рогозин считает, что отсталость страны в технологическом плане может спасти государство, так как космические державы с помощью средств радиоэлектронной борьбы могут "выключить" целые мегаполисы на планете.

Глава космической корпорации РФ обратил внимание на пагубность воздействия на человека технологического прогресса.

"Технологическая "дикость" отдельных государств во время подобных электронных мегаконфликтов космических держав станет их уникальным преимуществом", — сказал Рогозин.

Рогозин уверил, что не против технического прогресса, однако опыт подсказывает ему, что увлечение электричеством и электроникой погубит западную цивилизацию.

Ранее Рогозин высмеял Джозефа Байдена за то, что тот насчитал на Земле больше двух полушарий.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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