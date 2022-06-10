Ректор УрГЮУ Владимир Бублик заявлял, что не стоит отдавать детей в "европейскую клоаку". При этом свою дочь он планирует отправить стажироваться в Европу.
Бублик поддержал отказ РФ от участия в Болонской системе. Несмотря на всю ненависть к западной системе образования, ректор склоняется к тому, чтобы его наследница стажировалась именно в Европе.
Дочь Бубулика, согласно его планам, получит российское архитектурное образование. В Европу она, по словам ректора, поедет при условии, что там "прекратят русофобское безумие".
"Мы будет бороться за наших детей, мы не отдадим их туда, в эту европейскую клоаку, которая существует и притягивает нас", — заявлял глава уральского университета.
Ранее заместитель руководителя Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все вузы России исключили из Болонского процесса.
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