Суд Москвы наложил арест на земельный участок с особняком журналиста Александра Невзорова* в рамках уголовного дела о дискредитации российской армии.
Участок журналиста на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге стоимостью восемь миллионов рублей с особняком и конюшнями теперь находится под арестом.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге", — рассказали в пресс-службе судебных органов.
Сам же журналист, которого обвиняют в распространении порочащих российскую армию сведений, ожидал другого наказания. Он предполагал, что после того, как Владимир Зеленский дал ему гражданство Украины, его лишать российского паспорта.
Невзоров напомнил, что в СССР лишение гражданства было "самой высшей мерой" и считалось на порядок страшнее расстрела.
* - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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