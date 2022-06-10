Собчак о пятничных списках иноагентов: "Жду с замиранием сердца"

В мае Ксению Собчак собирались проверить на предмет иностранного финансирования, чтобы рассмотреть вопрос о включении её в список иноагентов. Журналистка с особенным трепетом ждёт новые списки с иноагентами, которые по традиции приходят в пятницу.

Ксения Собчак анонсировала свой выпуск программы "Осторожно, новости", в котором пытается рассмотреть закономерности и правила, по которым в России принимают решения о включении людей в реестр иностранных агентов.

"Пятница, друзья. День, который я обычно жду с некоторым замиранием сердца. Потому что пятница — что? Правильно — день объявления новых иноагентов", — написала Собчак, рассказывая о своём новом выпуске.

Ксения Анатольевна считает, что в этом вопросе есть и совпадения и случайности.

"Я знаю, что желающих увидеть в этом списке и меня — хватает", — признала звезда ТВ и интернета.

Ранее Собчак заявила, что при поиске у человека иностранного финансирования работает правило "был бы человек, а статья найдётся".