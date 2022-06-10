Госдума подготовила проект закона о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен", — отметил он.
По словам Володина, документом предполагается, что рекламные вывески в России могут быть только на русском или других государственных языках республик РФ.
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