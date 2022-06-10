В России могут запретить вывески на иностранных языках

Госдума подготовила проект закона о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен", — отметил он.

По словам Володина, документом предполагается, что рекламные вывески в России могут быть только на русском или других государственных языках республик РФ.