Вхождение ДНР в состав России станет спасением для "азовцев"*

Суд ДНР приговорил иностранных наёмников к смертной казни. Сдавшимся в плен боевикам "Азова"* остаётся надеяться, что республика быстро войдёт в состав России.

Сложившие оружие украинские националисты сейчас ожидают своей участи в следственных изоляторах. Можно с уверенностью предположить, что все 2 500 боевиков пришли в ужас, когда узнали, что первый же суд над наемниками окончился самым суровым приговором.

Сейчас члены нацбата рассчитывают, что услышат свои приговоры уже после того, как Донецкая Народная Республика станет частью Российской Федерации, а значит и на её территории будет введён мораторий на смертную казнь.

Боевики прекрасно осознают, сколько горя и бед принесли жителям Донбасса, а потому понимают, что им не стоит ожидать гуманности от местных судей.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.