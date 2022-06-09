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Цискаридзе поговорил с Галкиным, когда стал вести его шоу: "Не надо завидовать"

Общество

Николай Цискаридзе рассказал, как Максим Галкин отреагировал на новость о том, что шоу "Сегодня вечером" теперь будет вести он.

Цискаридзе поговорил с Галкиным, когда стал вести его шоу: "Не надо завидовать"

Бывший солист Большого театра напомнил, что передачу "Сегодня вечером" в разное время вели Юлия Меньшова, Андрей Малахов, Максим Галкин. Самого же Цискаридзе на шоу приглашали в качестве гостя.

Звезда балета рассказал, что руководитель проекта разрешила ему импровизировать на шоу, отходя от запланированного сценария.

Цискаридзе признался, что рассказал Максиму Галкину, что теперь он ведёт вечернее шоу.

"Я дружу с Максимом Галкиным, после того, как провел первый эфир, я ему написал. Он шуточно ответил. Конечно, вести программу, как это делает Максим или Андрей Малахов, я не смогу. Я могу её вести только как Цискаридзе", — объяснил танцор.

Бывший солист Большого театра вспомнил о принципах, которому научился в процессе освоения балетного искусства.

"Если ты можешь быть лучшим, если ты достоин — выходи. Не надо стесняться, завидовать", — сказал артист балета.

Ранее Станислав Садальский констатировал, что Николай Цискаридзе, заменивший Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером", провалился в роли телеведущего.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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