Соловьёв обратился к Пугачёвой: "Вы всё это время молчали и лгали"

Алла Пугачёва якобы обещала "начать говорить", если на Максим Галкина заведут дело. Владимир Соловьёв настаивает на том, чтобы Примадонна, наконец, заговорила.

Обещание народной артистки СССР "заговорить" Соловьёв воспринял как угрозу. Он решил, что певица должна непременно высказать свою позицию.

"Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду", — сказал телеведущий.

Супруг Примадонны позволяет себе открыто критиковать спецоперацию на Украине. Сама Пугачёва высказывается неопределённо, хотя и поддерживает супруга. Она опубликовала в своём микроблоге видеообращение Максима Галкина, в котором он объясняет, что любит Россию, а критикует лишь решения российской власти, которые, как ему кажется, ведут к "нищете и изоляции" страны.