Галкин об оставленных в России деньгах: "Пару миллионов бросил"

Максим Галкин вспомнил примету, согласно которой он гарантировано сможет вернуться в Россию. При этом шоумен не боится шутить на острые темы, так как, по его словам, "всё равно не пустят".

Максим Галкин с большим успехом даёт концерты в Израиле. Фрагменты его концертов попадают в Сеть. На небольшом отрывке видео супруг Аллы Пугачёвой объяснил, намерен ли он приехать в Россию.

"Меня спрашивают: собираюсь ли я в Россию? Я на это отвечаю, что есть такая примета: если бросил монетку, обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил", — поделился с публикой своими соображениями юморист.

Алла Пугачёва не сомневается, что к 1-му сентября приедет на родину. Объясняет она это тем, что дети должны пойти дальше учиться в свою школу.

Ранее Максим Галкин признался, что в нынешней ситуации ему очень пригодилось свидетельство о рождении матери-еврейки. Такая родословная поспособствовала его жизни в Израиле. Кроме того, он пошутил, что критиковать российское правительство из-за рубежа — еврейская черта.