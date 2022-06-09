Путин: Россия через 10 лет будет жить лучше

Через десять лет россияне будут жить лучше, для этого необходимо развиваться в различных областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в Москве.

"Да, а это, в конце концов, должно привести к повышению качества жизни", — сказал глава государства, отвечая на вопрос одного из участников мероприятия о том, будут ли россияне жить лучше через десять лет.

Путин объяснил, что стране необходимо приобретать новые компетенции в различных областях: от медицины до квантовых технологий. Для этого в России есть все условия, подчеркнул президент.