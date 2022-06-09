Через десять лет россияне будут жить лучше, для этого необходимо развиваться в различных областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в Москве.
"Да, а это, в конце концов, должно привести к повышению качества жизни", — сказал глава государства, отвечая на вопрос одного из участников мероприятия о том, будут ли россияне жить лучше через десять лет.
Путин объяснил, что стране необходимо приобретать новые компетенции в различных областях: от медицины до квантовых технологий. Для этого в России есть все условия, подчеркнул президент.
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