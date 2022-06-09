Главред СМИ "За рулём" Максим Кадаков рассказал, как автомобилистам обжаловать ошибочный штраф. Специалист подчеркнул, что санкцию против "нарушителей" вводят за несколько секунд, в то время как оспорить её можно только по системе прошлого века.
"Нужно выделить время, пойти в ГИБДД, написать заявление и приложить обоснование. Второй вариант: зайти на официальный сайт Госинспекции, загрузить туда документы, загружать документы, которые подтверждают правоту водителя, то есть, некую доказательную базу, или писать заказное письмо и отправлять его за свои деньги", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
По его словам, обжаловать ошибочный штраф можно только в течение 10 дней после получения постановления. Специалист порекомендовал следить за возможными санкциями в Госуслугах. Вместе с этим собеседник издания предупредил, что власти могут отказаться отменить штраф. В этом случае необходимо подать жалобу в районный суд участка, на котором зарегистрировали нарушение, сказал эксперт.
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