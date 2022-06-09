Автоэксперт Кадаков: обжаловать штраф за нарушение ПДД можно только за 10 дней

Главред СМИ "За рулём" Максим Кадаков рассказал, как автомобилистам обжаловать ошибочный штраф. Специалист подчеркнул, что санкцию против "нарушителей" вводят за несколько секунд, в то время как оспорить её можно только по системе прошлого века.

"Нужно выделить время, пойти в ГИБДД, написать заявление и приложить обоснование. Второй вариант: зайти на официальный сайт Госинспекции, загрузить туда документы, загружать документы, которые подтверждают правоту водителя, то есть, некую доказательную базу, или писать заказное письмо и отправлять его за свои деньги", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

По его словам, обжаловать ошибочный штраф можно только в течение 10 дней после получения постановления. Специалист порекомендовал следить за возможными санкциями в Госуслугах. Вместе с этим собеседник издания предупредил, что власти могут отказаться отменить штраф. В этом случае необходимо подать жалобу в районный суд участка, на котором зарегистрировали нарушение, сказал эксперт.