Галкин объяснил, почему уехал в Израиль: "У меня признак политический"

Максим Галкин признался, что в нынешней ситуации ему очень пригодилось свидетельство о рождении матери-еврейки. Такая родословная поспособствовала его жизни в Израиле.

Шоумен рассказал, что уже много лет посещает Израиль с концертными программами, однако этот приезд для него был особенным, так как он прибыл в страну заранее, отыскав свидетельство о рождении мамы.

"Сколько русских сейчас ищут в себе это еврейство! У кого-то нет родственников, но он вспомнил, что прабабка хорошо готовила форшмак. Что касается меня, у меня признак политический. Потому что русский, который критикует российскую власть, это точно еврей", — объяснил Галкин на одном из своих зарубежных выступлений.

Ранее юморист ответил на обвинение людей, которые заявляют, что он из-за границы якобы поливает свою страну грязью.

Максим заверил, что любит свою страну, а в своём творчестве всегда "высмеивал политиков, лживых пропагандистов и коррумпированных чиновников". За супруга заступилась и Алла Пугачёва, которая написала слова из Евангелия: "Имеющий уши, да услышит".