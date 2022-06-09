Экс-премьер Украины Азаров обвинил депутата Рады в культе личности Зеленского

По мнению бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, депутаты Верховной Рады настолько пытаются угодить действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому, что это можно даже расценить как возрождение культа личности.

Такое мнение Азаров высказал после того, как депутат от правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых попросил о переименовании одной из украинских улиц в честь нынешнего президента. С такой просьбой парламентарий обратился в Романовский сельсовет Житомирской области.

"Депутат из "Слуги народа" Сергей Кузьминых предложил назвать улицу в селе Романов Бердичевского района Житомирской области в честь, кого бы вы думали? В честь Зеленского!" — возмутился Азаров.

Бывший глава правительства Украины предложил оценить поступок Кузьминых и решить, лежит ли в его основе "желание выслужиться" перед президентом страны, или это является примером нового витка культа личности, примеры которого помнит история.