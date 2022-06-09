Бориса Гребенщикова выгнали с "Радио России" за помощь Украине

Лидеру группы "Аквариум" Борису Гребенщикову запретили вести передачу "Аэростат" на "Радио России". Музыканту ставят в вину то, что он отправил 12 млн евро на помощь Украине.

Слухи о закрытии авторской программы Гребенщикова на "Радио России" появились ещё в конце мая. Сейчас сообщения, анонсирующие передачу, с сайта удалены.

Гребенщиков высказался о своём "изгнании" с радио в интервью Осторожно Media. Он объяснил, что они "взяли временную паузу и [программа] скоро опять выйдет в эфир".

Выяснилось, что передача "Аэростат" теперь будет выходить на "Нашем радио". Гребенщиков сообщил об этом в своём микроблоге.

Ранее солист группы "Аквариум", который активно выступает против спецоперации на Украине, решил не посещать пока Россию, а остаться жить в Англии.

"Стены родные только в тюрьме помогают", — сказал Гребенщиков в ответ на предложение вернуться на родину.